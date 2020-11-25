Швейцарская New Stream подала иск к Сбербанку

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарская New Stream Trading AG подала в Арбитражный суд Москвы иск к Сбербанку России, говорится в материалах суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря. Других подробностей иска пока нет.

По всем заявлениям третьим лицом является Антипинский НПЗ.

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading AG принадлежит арестованному владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. По некоторым данным, завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря признал его банкротом. Мазуров, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела о хищении кредитных средств и в настоящее время находится в СИЗО.

Сбербанку после появления признаков банкротства "Антипинского НПЗ" в мае 2019 года перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП Сбербанка и группы инвесторов). Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

В ноябре Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск ООО "СБК" к швейцарской New Stream Trading AG о взыскании 12,295 млрд рублей. Согласно картотеке арбитражных дел, еще один иск СБК к New Stream Trading - на 16 млрд рублей - будет рассмотрен 26 ноября.

Кроме того, Сбербанк в сентябре 2019 года подал в Арбитражный суд Москвы и Арбитражный суд Тюменской области иски против New Stream Trading AG на общую сумму 28,1 млрд рублей. В августе 2020 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на 5,8 млрд рублей. Иск на 22,3 млрд рублей будет рассмотрен 26 ноября.