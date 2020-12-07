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Индекс МосБиржи обновил максимум с января

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром вновь протестировал рубеж 3200 пунктов и обновил максимум с января на фоне некоторого ослабления рубля и сохраняющегося спроса инвесторов на российские активы, несмотря на коррекционные сигналы с внешних площадок.

Индекс МосБиржи поднимался до 3200,91 пункта (+0,5%), после чего к 10:35 по Москве скорректировался до 3197,05 пункта (+0,4%); индекс РТС составил 1356,16 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 20 января - 3226,89 пункта.

Нефть Brent подешевела в понедельник до $49,05 за баррель (-0,4%).

В лидерах роста в понедельник выступают АДР Ozon (+5,2%), акции "ММК" (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,4% "префы"), "АЛРОСА" (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%), "НЛМК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%).

МосБиржа РТС

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