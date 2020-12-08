"Детский мир" запланировал открыть 70 зоомагазинов в 2021 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" планирует в 2021 году открыть около 70 зоомагазинов "Зоозавр", запустить собственные торговые марки (СТМ) в категории товаров для животных, а с 2022 года ускорить развитие сети. Об этом сообщила финансовый директор "Детского мира" Анна Гарманова на онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

Между тем она упомянула сдерживающий фактор – развитие собственных торговых марок. По ее словам, собственные торговые марки помогут сделать этот проект более маржинальным, и для их запуска и производства нужны определенные объемы.

"Как только собственные торговые марки будут запущены, в 2022 году мы ускорим темпы роста этого сегмента, потому что видим его большие перспективы", - сказала Гарманова.

Развитие СТМ – "это ключевая история для прибыльности этого бизнеса", отметил директор по стратегии и связям с инвесторами "Детского мира" Сергей Левицкий. "Надеемся, что к началу 2022 года все наши СТМ будут запущены, мы сможем активно и более агрессивно открывать новые точки", - сказал он.

В среднесрочной перспективе "Детский мир" планирует открыть не менее 500 магазинов товаров для животных. Развитие этого формата – часть обновленной стратегии ритейлера, которую он представил в ходе "Дня инвестора" в конце августа. Компания планирует развивать категорию товаров для животных как в рамках омниканальной модели (как сеть "Детский мир"), так и в рамках маркетплейса. Целевая доля онлайн-продаж сети – 30%. Целевая доля СТМ в сети "Зоозавр" – также 30%.

Размер российского рынка товаров для животных в 2020 году оценивается в 294 млрд рублей, в 2024 году он достигнет 408 млрд рублей. Среднегодовые темпы роста в 2019-2024 году ожидаются на уровне 8,6% – выше динамики рынка детских товаров (такие прогнозы "Детский мир" приводил в своей презентации в августе).

"Это большой растущий рынок, с точки зрения объема – это более 300 млрд рублей, то есть практически половина рынка детских товаров в России", - отметил Левицкий. По его словам, "рынок крайне фрагментирован", "то есть по факту – это рынок детских товаров, только лет семь назад". По данным презентации "Детского мира", пять крупнейших игроков на рынке товаров для животных занимают только 8% рынка. Крупнейшие ритейлеры – "Бетховен" (2,7%), "Четыре лапы" (2,7%), "Ле`Муррр" и Cats & Dogs (1,5%), "Зоогалерея" (1,1%) и Petshop.ru (0,4%).

Продажи 14 пилотных магазинов "Зоозавр" оказались на 80% выше планируемых показателей.

"Мы видим здесь большую синергию как с точки зрения единой целевой аудитории, так и с точки зрения операционной эффективности: например, открыв 14 новых магазинов, по факту мы не потратили инвестиций на логистику, на IT, то есть мы это делаем в едином контуре, и здесь мы видим большой потенциал для дальнейшего улучшения операционной эффективности", - отметил Левицкий.

В 2021 году "Детский мир" также планирует открыть минимум 100 новых магазинов малого формата "ПВЗ Детмир", сообщила CFO ритейлера Гарманова.

"Конечно, мы можем открыть больше, но мы двигаемся step by step, потому что для успешного положительного эффекта нам необходимо обеспечить логистическую инфраструктуру", - добавила она.

В 2021-2024 годах "Детский мир" планирует открыть 800 магазинов "ПВЗ Детмир" (а также 300 магазинов своего ключевого формата – сети "Детский мир".

"Детский мир" – крупнейший в России ритейлер на рынке товаров для детей. На конец сентября сеть группы объединяла 810 магазинов, в том числе 792 магазина "Детский мир", 13 магазинов "Зоозавр" и пять магазинов "ПВЗ Детмир". По итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Детского мира" выросла на 9,5%, до 98,4 млрд рублей.