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Акции Сбербанка обновили исторический максимум, превысив 285 рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции Сбербанка днем в понедельник обновили исторический максимум, превысив 285 рублей и "переписав" предыдущий экстремум, зафиксированный в феврале 2018 года.

На Московской бирже акции Сбербанка к 12:14 по Москве стоили 285,51 рубля (+0,7%), максимум составил 287,74 рубля - новый пик. Объем торгов бумагами на бирже превысил 6,621 млрд рублей.

Предыдущий максимум был зафиксирован 26 февраля 2018 года - 285 рублей.

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