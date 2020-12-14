Акции Сбербанка обновили исторический максимум, превысив 285 рублей
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции Сбербанка днем в понедельник обновили исторический максимум, превысив 285 рублей и "переписав" предыдущий экстремум, зафиксированный в феврале 2018 года.
На Московской бирже акции Сбербанка к 12:14 по Москве стоили 285,51 рубля (+0,7%), максимум составил 287,74 рубля - новый пик. Объем торгов бумагами на бирже превысил 6,621 млрд рублей.
Предыдущий максимум был зафиксирован 26 февраля 2018 года - 285 рублей.