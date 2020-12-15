Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

Акционеры "ФосАгро" одобрили рекордные дивиденды за III квартал

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 123 рубля на акцию (41 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов закроется 25 декабря.

Общая сумма выплат по итогам III квартала составит более 15,9 млрд рублей - свыше 80% свободного денежного потока за этот период.

Это рекордный уровень квартальных дивидендов для "ФосАгро". В сравнении со II кварталом выплаты выросли в 3,7 раза, в сравнении с III кварталом 2019 года - в 2,6 раза.

Свободный денежный поток "ФосАгро" в III квартале увеличился более чем в пять раз и достиг 19,4 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 53%, до 18,1 млрд рублей. На конец III квартала соотношение чистый долг/EBITDA "ФосАгро" составило 1,95х.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% FCF, от 1х до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижним порогом для дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли.

Менеджмент компании неоднократно говорил, что при хорошей конъюнктуре рынка "ФосАгро" может превышать установленные дивидендной политикой уровни выплат. "ФосАгро" позитивно оценивает перспективы IV и I кварталов, что и отражено в высоких промежуточных дивидендах по итогам III квартала, пояснял инвесторам финансовый директор компании Александр Шарабайко.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,52% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 20,98%. В свободном обращении находится 30,5% акций.

ФосАгро

Новости

Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду
Экономический кризис

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Правительство сможет регулировать цены при их росте более чем на 10%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Производители сахара и масла до 20 декабря договорятся с ритейлом о ценах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');