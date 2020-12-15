Акционеры "ФосАгро" одобрили рекордные дивиденды за III квартал

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 123 рубля на акцию (41 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов закроется 25 декабря.

Общая сумма выплат по итогам III квартала составит более 15,9 млрд рублей - свыше 80% свободного денежного потока за этот период.

Это рекордный уровень квартальных дивидендов для "ФосАгро". В сравнении со II кварталом выплаты выросли в 3,7 раза, в сравнении с III кварталом 2019 года - в 2,6 раза.

Свободный денежный поток "ФосАгро" в III квартале увеличился более чем в пять раз и достиг 19,4 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 53%, до 18,1 млрд рублей. На конец III квартала соотношение чистый долг/EBITDA "ФосАгро" составило 1,95х.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% FCF, от 1х до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижним порогом для дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли.

Менеджмент компании неоднократно говорил, что при хорошей конъюнктуре рынка "ФосАгро" может превышать установленные дивидендной политикой уровни выплат. "ФосАгро" позитивно оценивает перспективы IV и I кварталов, что и отражено в высоких промежуточных дивидендах по итогам III квартала, пояснял инвесторам финансовый директор компании Александр Шарабайко.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,52% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 20,98%. В свободном обращении находится 30,5% акций.