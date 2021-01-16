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Большой театр потерял за год 1,3 млрд руб. из-за непроданных билетов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) из-за пандемии коронавируса в 2020 году недосчитался 1,3 млрд рублей от нереализованных билетов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.

"Если говорить о наших потерях, то потери от нереализованных билетов в ГАБТ 2020 году составили 1,3 млрд рублей, но это исходя из реальной заполняемости зала театра, которая до пандемии составляла 98%", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова.

Другие финансовые потери театра, связанные с отменой гастролей и спектаклей, изменениями репертуара и другими, пока, по словам Новиковой, оценить трудно, потому что "баланс будет подводиться где-то в марте-начале апреля и после этого можно будет говорить о других финансовых потерях театра".

Говоря о прогнозах на 2021 год, пресс-атташе театра уточнила, что сейчас достаточно трудно ответить на то, как будет развиваться ситуация и с коронавирусом, и с работой учреждений культуры.

"С одной стороны постепенно, будем надеяться, что (максимальная заполняемость залов) 25% сменится на 50%, потому на 75% и вернется в конце к 100% заполняемости зала. Но ведь люди тоже напуганы и не все готовы сразу начать ходить в театр, как они это делали до пандемии. И как быстро к нам вернется зритель, на этот вопрос ответить достаточно сложно", - сказала пресс-секретарь театра.

Большой театр

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