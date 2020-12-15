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Минсельхоз хочет увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 250 тыс. т

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 250 тыс. тонн, следует из проекта приказа ведомства, размещенного на портале regulation.gov.ru.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 томаты свежие или охлажденные - 250 000 тонн", - говорится в документе.

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Согласно пояснительной записке, по данным ФТС России на 13 декабря, общий объем ввоза томатов из Турции составил 190 734,4 тонны при установленном разрешенном объеме ввоза 200 тыс. тонн. Предложения по внесению изменений в приказ подготовлены во избежание прекращения поставок томатов из Турции в РФ, уточняется в документе.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между Москвой и Анкарой из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн.

Россельхознадзор с 11 декабря запретил поставки томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир из-за обнаружения в них вирусов мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата). Аналогичная мера может быть принята и в отношении импорта еще из двух провинций - Трабзон и Хатай.

Между тем, как писало агентство Anadolu, турецкие экспортеры настаивали на отмене квоты на поставки томатов в РФ.

Турция занимает 4 место в мире по производству томатов - 13 млн тонн в год.

Минсельхоз Турция

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