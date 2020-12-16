РФ разрешила ввоз томатов с еще четырех предприятий Азербайджана

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 17 декабря 2020 года снимает временные ограничения на ввоз томатов в РФ из Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россельхознадзор получил от Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) дополнительную информацию о производителях томатов. Также были изучены ранее предоставленные материалы. После этого ведомство посчитало возможным разрешить ввоз из Азербайджана на территорию РФ томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии АПБ. Отмечается, что разрешен ввоз с "предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов", говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным, разрешения получили ООО "Геотермал" (Кюрдамирский район), Шукюров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Сальянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджигабульский район).

Россельхознадзор сообщает, что продолжит работу в этом направлении с АПБ.

Как сообщалось, разрешение на поставки томатов в РФ с 16 декабря 2020 года получило ООО "Агротерм", расположенное в Хызынском районе Азербайджана.