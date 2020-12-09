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Минсельхоз не ждет дефицита томатов в РФ из-за запретов на их импорт

Минсельхоз не ждет дефицита томатов в РФ из-за запретов на их импорт
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз не прогнозирует дефицита томатов из-за запретов на их поставки из ряда стран в связи с обнаружением опасных вирусов и карантинных вредителей.

"Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке. Урожай овощей в 2020 году, по планам, превысит 14 млн тонн. При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд - 1,3 млн тонн", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Кроме того, "необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств", отметили там.

При этом в Минсельхозе сообщили, что "в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта томатов в Россию". В 2018 году он составлял 578 тыс. тонн, в 2019 году - 558,8 тыс. тонн, за 9 месяцев этого года - 394,6 тыс. тонн, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Ценовая динамика на овощную продукцию в настоящее время соответствует сезонному тренду, констатируют в Минсельхозе.

Не прогнозируют роста цен и в ассоциации "Теплицы России". Как считает президент ассоциации Алексей Ситников, процитированный в пресс-релизе объединения, с российского рынка исчезнет лишь категория дешевых томатов, к качеству которых зачастую были претензии. При этом цены на качественные овощи останутся на прежнем уровне, уверен он.

По его словам, запрет станет стимулом для дальнейшего развития производства томатов в стране. "В сложившихся условиях мы сможем значительно увеличить показатели по импортозамещению томатов. Во-первых, теперь сможем предложить справедливую и доступную цену для потребителя. Во-вторых, российские производители смогут выстроить эффективные бизнес-модели. В результате в 2021 году показатели по импортозамещению томатов могут приблизиться к аналогичному показателю по огурцам, который в этом году достиг 95%", - сказал Ситников.

Как сообщалось, РФ с 10 декабря запрещает поставки томатов из Азербайджана из-за обнаружения в них карантинных объектов. Из-за выявления вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино ограничен ввоз томатов и перца из трех областей Узбекистана, а также из двух провинций Турции.

Минсельхоз Теплицы России Алексей Ситников Азербайджан Турция Узбекистан

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