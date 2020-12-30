Рынок акций завершил торги консолидацией на пороге 3300п по индексу МосБиржи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти, ослабления рубля и неоднозначных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3289,02 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1387,46 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 74,66 рубля (+0,63 рубля), золото - до $1889,2 за тройскую унцию (+0,3%).

За 2020 год индекс МосБиржи вырос на 8%, индекс РТС упал на 10,4% на фоне роста доллара на 20,5%, или на 12,68 рубля (с уровня +61,99 руб./$1).

Подорожали в среду акции "Яндекса" (+2,6%), "Газпрома" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "Россетей" (-2,3%), "ММК" (-2,1%), "Северстали" (-1,6%), АФК "Система" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "РусГидро" (-1%), Сбербанка (-0,6% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (-0,6%), банка ВТБ (-0,5%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 29 декабря 2020 года утвердил новое положение о дивидендной политике, в которой закреплено направление на дивиденды 50% прибыли по МСФО. "Положение о дивидендной политике ПАО "Газпром нефть" опубликовано в среду на сайте компании.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика Sber CIB Коула Эйксона, оптимизм на рынках вызван выросшей уверенностью в принятии пакета мер помощи экономике США. В США инвесторы уже учли в котировках текущий пакет мер поддержки для экономики страны, а надежды, что в дополнение к этому законопроекту размер выплат населению смогут увеличить почти втрое, ослабли, поэтому американские индексы немного просели, также дешевеет доллар.

По мере того, как в преддверии Нового года новостей становится все меньше, инвесторы в Азии и на других развивающихся рынках все больше внимания уделяют попыткам властей КНР ужесточить режим регулирования для Alibaba Group. Главная интрига заключается в том, насколько это может отразиться на восприятии китайской интернет-корпорации фондовым рынком. В России в среду в 19:00 ожидается публикация данных о ВВП за III квартал и еженедельной инфляционной статистики. В США выйдет сводка Baker Hughes по действующим буровым установкам, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, наибольший прирост в среду на рынке акций РФ показал потребительский сектор, а в аутсайдерах оказался сектор телекоммуникаций. На мировых биржах в предпоследнюю торговую сессию года сохранялся оптимизм, несмотря на сложности с принятием пакета стимулирующих мер из-за разногласий по объему прямых выплат американцам. Статистика показала рост Чикагского индекса производственной активности в декабре с 58,2 до 59,5 пункта (ожидалось 57 пунктов) и снижение индекса незавершенных сделок по продаже домов в ноябре на 2,6% м/м (ожидалось +0,2%). В четверг еще будут опубликованы данные по числу еженедельных обращений за пособиями по безработице.

Для европейских бирж год в целом завершается на позитивной ноте – Великобритании удалось избежать жесткого Brexit, а в ряде стран началось вакцинирование от коронавируса. На нефтяном рынке цены завершают декабрь при сохранении неплохого краткосрочного и среднесрочного фундамента для дальнейшего роста, но помешать повышению может близость важных долгосрочных сопротивлений (для Brent - $55 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС завершили год выше важных краткосрочных уровней 3250 и 1380 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что в целом задает неплохую основу для начала следующего года и обновления декабрьских пиков. Потенциал краткосрочного и среднесрочного роста у российских бирж сохраняется. Основными рисками для покупателей в начале следующего года остаются прежние – возможное усиление санкционной риторики, усугубление опасений в отношении вируса и слабость макроэкономических данных. В остальном мягкие денежно-кредитные и налогово-бюджетные условия, а также надежды на восстановление мировой экономики по мере вакцинирования могут и дальше продолжить толкать рынки выше. Ориентир по индексу МосБиржи на 4 января – 3230-3330 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, по мере приближения к новогодним праздникам активность на рынках продолжает затухать. В уходящем году, несмотря на пандемию COVID-19 и весенний обвал рынков, большинству мировых индексов удалось не только отыграть падение, но и показать положительную динамику с начала года. В новый год инвесторы также смотрят с оптимизмом, отмечает Шишкина.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,2-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент США Трамп.

Ранее поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5% после роста к 30-летнему максимуму, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), ушла в "минус" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,6% после утреннего роста), но возобновился рост в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4%, до 3740 пунктов).

Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции договорились о завершении переговоров по соглашению об инвестициях.

Члены Палаты общин парламента Великобритании в среду большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза.

Нефть

Нефть в среду дорожает на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,07 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9-3,1 млн баррелей, также сократились на 1,19 млн баррелей резервы бензина при прогнозах роста на 0,4 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $51,45 за баррель (+0,7% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $48,59 за баррель (+1,2% и +0,8% накануне).

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на возобновление спроса на нефть несколько ослабли после того, как в Сенате было заблокировано голосование по законопроекту, предусматривающему крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Магаданэнерго" (+9,7%), ПАО "Русолово" (+4,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4,1%), ПАО "Лензолото" (+4,1%), ПАО "РКК "Энергия" (+3,1%), ПАО "Русская аквакультура" (+3%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (-4,7%), "МРСК Урала" (-4,2%), ПАО "Центр международной торговли" (-2,9%), "Объединенной вагонной компании" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,25 млрд рублей (из них 14,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,78 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,94 млрд рублей - на акции "НОВАТЭКа").