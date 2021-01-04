Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 3320 пунктов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на первых в новом году торгах обновил исторический максимум, превысив 3320 пунктов на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти (Brent превысила $53 за баррель) благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от коронавируса.

К 10:18 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 3322,39 пункта (+1%), индекс РТС поднялся до 1419,26 пункта (+2,3%) - максимум с 17 декабря 2020 года; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже повысились в пределах 2,4%.

Предыдущий исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 17 декабря - 3318,39 пункта.

Нефть Brent в понедельник выросла до $53,03 за баррель (+2,4%), доллар просел до 73,75 рубля (-0,67 рубля), золото выросло на 1,7%, никель - на 4,6%.

В лидерах роста выступают акции "Северстали" (+2,4%), "Россетей" (+2,4%), Polymetal (+2,4%), АФК "Система" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "ММК" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), банка ВТБ (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (+1%), "Газпрома" (+0,8%).