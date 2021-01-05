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Индекс МосБиржи обновил максимум на новостях о компромиссе между РФ и саудитами по нефти

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник отыграл все утренние потери и вышел в "плюс", обновив исторический максимум на фоне ослабления рубля и подорожавшей нефти (Brent подскочила выше $52,5 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале.

К 17:44 по Москве индекс МосБиржи вырос до 3351,85 пункта (+0,04%, утром индекс падал в район 3300 пунктов), индекс РТС - до 1415,98 пункта (-0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,4%.

В лидерах роста выступают акции "Ростелекома" (+2,4%), UC Rusal (+2,4%), "Московской Биржи" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Предыдущий исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован накануне, 4 января - 3350,81 пункта.

Нефть Brent во вторник выросла до $52,64 за баррель (+3%), доллар подорожал до 74,54 рубля (+0,21 рубля).

Как сообщили источники СМИ, Россия и Саудовская Аравия во вторник достигли компромисса по добыче ОПЕК+ в феврале, который предполагает постепенный рост производства. При этом само заседание стран ОПЕК+, где будет решаться вопрос по квотам, было отложено на полчаса.

МосБиржа РТС

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