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Индекс МосБиржи обновил максимум и впервые достиг 3500 пунктов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 3500 пунктов на фоне ослабления рубля и новой волны роста blue chips благодаря новым попыткам роста нефти.

К 11:18 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 3500,27 пункта (+1,3%, утром индекс падал ниже 3440 пунктов), индекс РТС - до 1482,56 пункта (+1,1%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 4,7%.

В лидерах роста выступают ГДР TCS Group (+4,7%), акции "РусГидро" (+4,1%), "Норникеля" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Газпрома" (+1,8%), Сбербанка (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%).

Нефть Brent утром в понедельник опускалась в рамках коррекции в район $55 за баррель, однако днем отскочила к $55,5 за баррель (-0,9%), доллар подорожал до 74,31 рубля (+0,15 рубля).

МосБиржа РТС

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