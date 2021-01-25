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Рубль открыл торги гэпом вверх благодаря пику налогового периода января

Поддержку российской валюте также оказывает дорожающая нефть

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро упали на Московской бирже в понедельник утром, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед уплатой основных налогов месяца и повышающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,75-74,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,78 руб./$1 (-52,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,04 руб./EUR1 (-58 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,84 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,6 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 63,13 рубля копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами января. В понедельник в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль. Поддержку рублю также оказывает подрастающая нефть и спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов, не исключающих еще более заметного смягчения денежно-кредитной политики в США.

Финансовый комитет Сената США в пятницу, 22 января, единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

Тем временем, Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит в понедельник в разделе актуальных международных событий ситуацию с арестом в Москве российского оппозиционера Алексея Навального и прошедшими в субботу в России акциями в его поддержку.

"В понедельник мы обсудим дальнейшие шаги (в отношениях Евросоюза с Россией - ИФ) с министрами иностранных дел на заседании Совета ЕС", - сообщил 23 января в своем твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению после небольшого снижения в первые часы торгов. По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 0,6%, мартовский контракт на нефть WTI снизился в цене на 0,3%, февральский контракт, срок которого истек в среду, подешевел на 0,2%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве повысилась на 0,31% - до $55,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,36% - до $52,46 за баррель.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 289 установок. Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.

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