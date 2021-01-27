Россия обсуждает либерализацию экспорта СПГ из всей Арктики

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минэнерго России подготовило законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа со всех проектов в арктической зоне, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Новая поправка в закон об экспорте газа предполагает возможность "предоставления исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и/или попутного".

Проект разработан в соответствии с указанием президента Владимира Путина Пр-528 в целях создания условий для экспорта СПГ с перспективных СПГ-проектов.

"Месторождения газа, расположенные севернее 67 градуса северной широты (Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа), значительно удалены от Единой системы газоснабжения, в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ", - говорится в пояснительной записке к поправке.

Данная мера в условиях сохранения существующего состава недропользователей, которым предоставляется право экспорта СПГ, "позволит монетизировать крупные запасы газа, расположенные на территориях, существенно удаленных от ЕСГ и создать условия для увеличения производства и экспорта СПГ с перспективных СПГ-проектов", отмечается в записке.