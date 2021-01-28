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В Кремле обозначили пути ликвидации социального неравенства в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали основные направления ликвидации социального неравенства, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в среду, 27 января, выступая на Давосском экономическом форуме.

"Это борьба с бедностью, в том числе, благодаря тем мерам, которые будут обсуждаться сегодня (на совещании с правительством по повышению эффективности реализации мер соцподдержки отдельных категорий граждан - ИФ), это создание новых рабочих мест, это поддержка малого и среднего бизнеса, что позволяет большему количеству граждан заниматься предпринимательством, это создание более благоприятной атмосферы для роста внутренних инвестиций и тому подобное", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов, как видятся в России пути ликвидации социального неравенства.

По его словам, это все - повышение благосостояния россиян. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это комплексная задача и те меры, которые принимаются в России, так или иначе направлены на достижение этой цели.

Отвечая на уточняющий вопрос, каким образом можно было бы преодолеть кризис и решить проблемы неравенства в мире, Песков сказал, что это "настолько серьезные и объемные вызовы", что они "требуют изменения модальности межгосударственных отношений", устранения "международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета и так далее".

По его словам, для решения упомянутых проблем "нужно переходить к режиму постоянного диалога, учета интересов друг друга". "Именно то, о чем постоянно говорит президент Путин", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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