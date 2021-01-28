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Объем операций в Системе быстрых платежей за 2 года превысил 1 трлн руб.

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) за 2 года ее существования превысил 1 трлн рублей, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова журналистам через пресс-службу.

"Сегодня мы преодолели рубеж в 1 трлн рублей по объему операций, прошедших через систему, что выше прошлогоднего показателя в 15 раз. Выросло и количество операций – в 20 раз, до 142 млн", - отметила Скоробогатова.

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Также она сообщила, что на данный момент к СБП подключены 211 банков. "Мы продолжим развивать систему, и у нас много запросов со стороны рынка по расширению сервисов. Например, таких как подписка, мгновенный счет, платежи в пользу государства и наоборот (C2G и G2C)", - добавила первый зампред ЦБ.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц.

ЦБ РФ

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