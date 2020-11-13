ЦБ обязал системно значимые банки с октября ввести оплату через СБП с QR-кодами

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Системно значимые банки должны будут обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием QR-кодов с 1 октября 2021 года, сообщил Банк России.

Банки с универсальной лицензией должны будут ввести такой сервис с 1 апреля 2022 года.

Минюст уже зарегистрировал эти изменения в положении регулятора.

К апрелю 2022 года банки будут должны настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому, добавили в ЦБ. Там отметили, что банки могут внедрять эти сервисы и раньше, по мере готовности.

Измененное положение предусматривает и возможность использовать мобильное приложение НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также можно пользоваться подобными приложениями банков.

В сентябре ЦБ продлил срок обязательного подключения к СБП банков с универсальной лицензией с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года.

В феврале директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что регулятор рассматривает возможность на уровне нормативного акта зафиксировать сроки для обязательного использования каждого сервиса внутри СБП.

Торгово-сервисные предприятия могут подключаться к СБП и принимать платежи через систему с помощью сканирования QR-кода, это более дешевая для юрлиц альтернатива приему платежей с банковских карт. Максимальная комиссия за прием платежей в СБП для предприятий составляет 0,7%.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также нее добавили возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплату услуг ЖКХ и другие опции.