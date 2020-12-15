НПФ запустили пополнение пенсионных счетов через Систему быстрых платежей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали предоставлять своим клиентам возможность пополнения своих счетов через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, говорится в сообщении Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

Возможность оплаты взносов на негосударственное пенсионное обеспечение с помощью QR-кода одним из первых внедрил НПФ "Сафмар". Технологическую поддержку услуги и подключение фонда к СБП обеспечивает Райффайзенбанк.

Система быстрых платежей Банка России, оператором которой выступает Национальная система платежных карт, предоставляет возможность моментального зачисления денежных средств на пенсионные счета клиента НПФ. Платежи инициируются в личном кабинете клиента на сайте или в мобильном приложении и затем через сформированный QR-код оплачиваются в онлайн-банке. При этом банк плательщика тоже должен быть подключен к Системе быстрых платежей и предоставлять своим клиентам возможность выполнения С2В-операций по QR-коду.

По словам главы АНПФ Сергея Белякова, слова которого приводятся в сообщении, сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся внедрить возможность пополнения счетов через СБП (В АНПФ входят 16 фондов).

"Для фонда, который взял на себя оплату комиссий за клиентов, использование СБП также означает снижение расходов на проведение операций через эту систему в 4,5 раза. Таким образом, внедрение подобного сервиса – это развитие качества клиентского обслуживания и одновременно снижение затрат пенсионного фонда", - отметил генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 198 кредитных организаций.