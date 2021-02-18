ЦБ анонсировал запуск зачисления зарплат через СБП в 2022 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Перечисление заработной платы через систему быстрых платежей (СБП) может быть запущено в 2022 году, сказала на встрече с представителями банков первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, сейчас ЦБ сосредоточен на таком виде перечислений через СБП, как C2B (потребитель-бизнес).

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.

В 2020 году ЦБ планировал внедрить в систему функции оплаты налоговых и других государственных платежей, ЖКУ. Также уже запущены переводы от юрлиц физлицам, в будущем эту практику планируется распространить на выплаты зарплат через СБП.