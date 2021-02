Японский индекс Nikkei 225 обновил максимум за 30 лет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг выросли вслед за позитивной динамикой на рынке акций США. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 1,7% и обновил максимум более чем за 30 лет, в том числе за счет ралли в энергетическом секторе.

Росту американских индексов способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается менять курс денежно-кредитной политики. Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, он сказал, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

ЦБ азиатских стран без учета Китая "в ближайшем будущем должны более или менее повторить действия ФРС, занимая выжидательную позицию", полагает Алекс Вольф из JP Morgan Private Bank. "Это может стать еще одним стимулом для роста в этом году", - отметил он.

Японский индекс Nikkei 225 обновил максимум более чем за 30 лет. В число лидеров повышения котировок вошли акции Mitsui E&S Holdings (+7,8%), Nikon Corp. (+7%) и Fanuc Corp. (+5,7%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group подорожали на 3,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 2,2%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,6% (после четырех сессий падения подряд), гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже выросла стоимость девелоперов China Resources Land Ltd. (+11,2%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+7,7%), Country Garden Holdings Co. (+7,4%).

Также поднялись котировки акций банка HSBC (+3,4%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+3,7%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,7%).

Шведская Volvo Cars AB и Geely Automobile объявили, что объединят бизнесы по производству двигателей и трансмиссий, при этом отказавшись от полномасштабного слияния. По соглашению, они остаются самостоятельными предприятиями, входящими в Zhejiang Geely Holding Group, владельцем которой является китайский миллиардер Ли Шуфу.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings выросли на 0,7%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 0,3%.

Между тем цена акций пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. рухнула на 7,4%, биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - на 1,8%.

Накануне власти Гонконга объявили о повышении гербового сбора для сделок с акциями до 0,13% с нынешних 0,1% для увеличения доходов бюджета. Это будет сделано впервые почти за 30 лет.

Южнокорейский индекс Kospi в четверг взлетел на 3,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,3%.

Цена бумаг выпускающей бумагу Conbuzz Co., нефтехимической Korea Petroleum Industrial Co. и производителя пластмасс Seong An Co. подскочила почти на 30%.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Руководство ЦБ дало понять, что денежно-кредитная политика будет оставаться прежней, несмотря на ряд признаков улучшения ситуации в экономике страны после пандемии COVID-19.

При этом банк повысил прогноз темпов повышения потребительских цен в 2021 году до 1,3% по сравнению с ожидавшимися в ноябре 1%. Оценка роста ВВП осталась без изменения - на 3%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 2,5% при инфляции в районе 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,8% и приблизился к максимуму за год.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 3,3% и на 1,9% соответственно.

Акции представителей нефтяной отрасли Santos и Woodside Petroleum подорожали на 2,9% вслед за ростом цен на нефть.