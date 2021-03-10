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Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые за три недели

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду превысил рубеж 3500 пунктов впервые за три недели на фоне ослабления рубля и новой волны роста blue chips во главе с "Яндексом", несмотря на коррекционную просадку нефти.

К 11:03 по Москве индекс МосБиржи вырос до 3501,63 пункта (+0,7%), индекс РТС - до 1490,09 пункта (+0,6%); динамика цен основных blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 3,7%.

В лидерах роста выступают акции "Яндекса" (+3,7%), АФК "Система" (+3,1%), "Норникеля" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%).

Нефть Brent утром в среду просела до $66,77 за баррель (-1,1%), доллар подорожал до 74,04 рубля (+0,13 рубля).

МосБиржа РТС

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