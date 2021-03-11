Рубль слегка укрепился к доллару, но снизился к евро на старте торгов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, а с другой стороны, рубль находится под влиянием существующих на мировых рынках капитала неопределенностей.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,55-73,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5875 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,84 руб./EUR1 (+9 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего 3,2 копейки к уровню закрытия среды, до 80 рублей.

Доллар при этом оказался на 45,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,87 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 11 марта в связи с влиянием на него разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта подвержена наблюдаемой общемировой неопределенности в отношении рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран, в связи с новой волной повышения базовых процентных ставок. Но с другой стороны, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $68,44 за баррель, что на 0,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,95 за баррель, что на 0,79% выше уровня на закрытие рынка 10 марта.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq незначительно снизился. При этом Dow Jones поднялся более чем на 400 пунктов, обновив рекордный максимум. Позитивной новостью для рынка стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом страны Джо Байденом. Ожидается, что Байден подпишет соответствующий законопроект в пятницу. В минувшие выходные пакет стимулов одобрил Сенат, внеся некоторые изменения к проекту Палаты представителей.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в США в феврале ускорилась до максимума за год. Между тем показатели совпали с ожиданиями экспертов, что ослабило опасения, связанные с ускорением инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в январе и достигла максимального уровня за последний год. Аналитики в среднем прогнозировали аналогичные темпы роста - на 1,7%, сообщает Trading Economics. Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, что также совпало с ожиданиями экспертов.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют позитивную динамику; японский Nikkei 225 растет утром 11 марта на 0,37%, китайский CSI 300 прибавляет 2,13%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается в четверг утром на 0,4%.