Акции "Кузбасской топливной компании" перестанут торговаться на "Мосбирже" с 22 июня

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) перестанут торговаться на "Московской бирже" с 22 июня 2021 года, следует из материалов торговой площадки.

Сейчас бумаги торгуются в третьем котировальном списке.

Как сообщалось ранее, компания в начале марта подала заявление о делистинге с биржи. Речь идет об обыкновенных акциях (регистрационный номер выпуска 1-02-11330-F), выпущенных в конце 2009 года.

Уставный капитал КТК разделен на 99 млн 258,355 тыс. акций номиналом 0,2 рубля. Подконтрольная Михаилу Гуцериеву Kilton Overseas Limited является мажоритарным акционером КТК с долей 51,7%. Компании "Даэния Холдингз Лимитед" (подконтрольна совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову) принадлежат более 23,4%, Millfast Trading Limited (контролируется экс-сенатором от Ханты-Мансийского автономного округа Виктором Пичуговым) - 24,6%.

Единственным добывающим активом "Кузбасской топливной компании" является разрез "Виноградовский", который объединяет участки "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский". Также в составе КТК две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия.