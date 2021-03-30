Рубль умеренно растет к доллару и евро во вторник утром

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефти и аппетита инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57 - 75,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,6025 руб./$1 (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,965 руб./EUR1 (-5,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,74 коп. к уровню закрытия 29 марта, до 81,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,62 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,4 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 30 марта связан с продолжением роста цен на нефть, зафиксированного днем ранее. Участники рынка ожидают заседания ОПЕК+, на котором должны быть определены квоты на добычу нефти с мая.

Дополнительную поддержку рублю оказывает возросший интерес инвесторов к риску, выражающийся в росте американских и азиатских индексов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $65,18 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,77 за баррель, что на 0,34% выше уровня на закрытие рынка 29 марта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут: японский Nikkei 225 прибавляет порядка 0,12%, китайский CSI300 прирастает на 1,09%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,12%.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal. Инвестиционные банки Credit Suisse Group AG и Nomura Holdings Inc. предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.

Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.