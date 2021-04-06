Доллар впервые с 16 ноября 2020 года поднялся выше 77 рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно усилили рост на Московской бирже во вторник днем. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется выше 91 руб./EUR1.

Курс доллара в 15:44 по Москве составил 76,96 руб./$1, поднявшись на 57 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар превышал 77 руб./$1 впервые с 16 ноября прошлого года. При этом евро торговался на отметке 91,0175 руб./EUR1 - плюс 77,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро торговался выше 91 руб./$1 впервые с 24 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 66,11 копейки - до 83,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне роста волатильности в долларовых парах на рынке Forex, наблюдавшейся перед стартом торговой сессии в США и с учетом завершения Пасхальных каникул в западных странах.