Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Доллар впервые с 16 ноября 2020 года поднялся выше 77 рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно усилили рост на Московской бирже во вторник днем. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется выше 91 руб./EUR1.

Курс доллара в 15:44 по Москве составил 76,96 руб./$1, поднявшись на 57 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар превышал 77 руб./$1 впервые с 16 ноября прошлого года. При этом евро торговался на отметке 91,0175 руб./EUR1 - плюс 77,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Евро торговался выше 91 руб./$1 впервые с 24 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 66,11 копейки - до 83,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне роста волатильности в долларовых парах на рынке Forex, наблюдавшейся перед стартом торговой сессии в США и с учетом завершения Пасхальных каникул в западных странах.

США МосБиржа

Новости

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8%

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

"Лента" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');