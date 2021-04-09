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"Матч ТВ" в 2020г сохранил выручку неизменной и увеличил чистую прибыль

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ", лишившись преимуществ "четного года", сохранил неизменной выручку и увеличил чистую прибыль.

Четные годы для российских спортивных медиа традиционно являются более успешными, чем нечетные, из-за проведения зимних или летних Олимпийских игр и чемпионатов мира или Европы по футболу. В прошлом году, однако, крупнейшие международные мероприятия не состоялись из-за пандемии коронавируса и были перенесены.

В результате ООО "Национальный спортивный телеканал" (оператор "Матч ТВ") в 2020 г. увеличил выручку по сравнению с 2019 гю на символические 0,5% - до 14,9 млрд рублей, следует из его отчетности по РСБУ. Таким образом, лучший в истории канала результат - 15,3 млрд руб. выручки в год российского Чемпионата мира по футболу - остался непревзойденным. А вот по чистой прибыли год оказался для "Матч ТВ" рекордным: 1,78 млрд рублей против 931,6 млн рублей в 2019 г. и 1,59 млрд рублей в 2018 г.

При этом на пике ограничительных мер влияние пандемии на финансовое положение "Матч ТВ" было существенным: в отчетности сказано, что во втором квартале 2020 года доходы компании рухнули более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. ООО воспользовалось отсрочкой по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль, а также кредитной линией с льготной процентной ставкой с целью пополнения оборотных средств.

Расходы федерального спортивного телеканала на оплату труда работников упали с 3,08 млрд до 2,85 млрд рублей. Среднесписочная численность персонала за 2020 г составила 1384 человека по сравнению с 1319 человек за 2019 г.

"Матч ТВ" входит в "Газпром медиа" (группа Газпромбанка).

Матч ТВ

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