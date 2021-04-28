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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
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Кремль опроверг сообщения о третьей волне коронавируса в РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Утверждения о наличии в России неофициальной статистики по коронавирусу не соответствуют действительности, третьей волны эпидемии в стране нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может. Оперативный штаб каждый день где-то в районе одиннадцати-полдвенадцатого публикует данные по количеству заболевших по России, по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы. Ни о какой другой второй бухгалтерии речи идти не может. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы наличии у правительства РФ некой неофициальной статистики по коронавирусу, о которой не информируют граждан.

Кроме того, его спросили, правда ли, что, как пишут СМИ, в России началась третья волна коронавируса.

"Нет, вы видите цифры, они доступны всем", - заявил Песков.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, за минувшие сутки в РФ выявлено 7 848 новых случаев инфицирования COVID-19.

Впервые с начала текущего года количество новых заболевших коронавирусом в России опустилось на уровень менее 8 тыс., что сопоставимо с показателями конца сентября 2020 года: 27 сентября было выявлено 7 867 случаев COVID-19 за сутки, после этого наблюдался устойчивый рост заболеваемости, сегодня же Россия находится в фазе снижения и стабилизации.

Хроника коронавируса. Апрель.

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