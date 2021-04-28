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Квартальная выручка "Яндекса" выросла на 39% до 73,1 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP выросла на 39% в годовом измерении и составила 73,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Показатель учитывает финансовые результаты "Яндекс.Маркета", 100% которого было консолидировано в июле прошлого года.

Скорректированная EBITDA компнии увеличилась на 5% - до 10,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 14,3%.

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" на уровне 69,9 млрд рублей, скорр. EBITDA - 8,76 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки "Яндекса" в отчетном периоде превысила долю рекламной и составила 51%, сообщила компания.

Скорректированная чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей, снизившись на 43% год к году.

Остаток денежных средств на конец квартала составил 231 млрд рублей ($3,05 млрд). Остаток также включает 24,5 млрд рублей ($323,9 млн) сегмента "такси".

Рекламная выручка в отчетном периоде увеличилась на 20%, составив 36 млрд рублей. В I квартале доходы от этого сегмента составили 49% от всей выручки "Яндекса".

Около 28% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента без учета доходов от продажи товаров (направление e-commerce и продажа устройств). Его выручка в отчетном периоде выросла на 57%.

На выручку от продажи товаров пришлось 15% консолидированной выручки. Показатель в I квартале вырос более чем в 9 раз.

Прочие доходы принесли 8% общей выручки. Выручка по направлению увеличилась в 2,2 раза благодаря росту доходов "Яндекс.Плюса", облачного сервиса Yandex.Cloud, комиссионных сборов и платежей "Яндекс.Маркета".

Капитальные затраты в I квартале зафиксированы на уровне 3,6 млрд рублей.

Число подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс" выросло год к году в 2,4 раза и составило 9 млн.

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке в I квартале выросла до 60% с 58,1% годом ранее (по данным "Яндекс.Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 59,3% с 55,5%. Количество поисковых запросов выросло за год на 13%.

Яндекс Яндекс.Маркет

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