Х5 запустила агрегатор доставки продуктов и готовой еды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около".

В едином мобильном приложении "Около" уже собраны все товары (разрешенные для онлайн-продажи) торговых сетей Х5 – "Пятерочки", "Перекрестка" и "Карусели". В ближайших планах – подключение доставки из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов, говорится в сообщении Х5.

Пока география доставки охватывает Москву и несколько городов Московской области.

Доставка заказов осуществляется день в день, среднее время доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" составляет около 60 минут, стоимость – 99 рублей; доставка из "Карусели" займет до 90 минут, стоимость составит 149 рублей (у сети магазинов "у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток" уже была собственная экспресс-доставка и приложения, которые продолжат работать; аналогичного сервиса у гипермаркетов "Карусель" не было).

Концепция "Около" основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе, отметила Х5. Операционная модель сервиса построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке, в частности, с опытом работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5.

Технологическая платформа позволяет отслеживать товарные остатки и "в кратчайшие сроки подключать к услуге экспресс-доставки новые магазины, что особенно важно для масштабирования", - отметил управляющий директор бизнес-единицы Х5 FoodTech Владимир Холязников (его слова процитированы в сообщении Х5).

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец сентября группа объединяла 17 352 магазинов. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 14,6%, до 1 трлн 449,266 млрд рублей.

Х5 инвестировала в создание инфраструктуры для работы своих онлайн-платформ с 2017 года. Онлайн-магазин Perekrestok.ru начал работу в апреле 2017 в Москве, а затем его работа была масштабирована на другие регионы. В 2019 году был запущен сервис экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" в тестовом режиме. Весной 2020 года на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, ритейлер масштабировал сервис доставки из "Пятерочки" и запустил экспресс-доставку из супермаркетов "Перекресток".

Единую платформу для сервиса экспресс-доставки "Около" Х5 запустила летом, а в ходе "Дня инвестора" в октябре подробнее рассказала о планах развития собственного агрегатора на ее базе и запуска приложения. Запуск собственного агрегатора, с одной стороны, означает, что Х5 будет конкурировать с уже существующими на рынке агрегаторами доставки еды.

"Но разница состоит в том, что мы не ставим себе целью максимизировать прибыль на агрегаторе – это инструмент привлечения трафика в наш основной, core бизнес. Поэтому наша задача – предложить покупателям максимальный выбор, оставаясь в контуре Х5, и мы это сделаем с помощью агрегатора "Около", который мы уже анонсировали, но полноценное приложение мы запустим в середине ноября. И мы связываем с ним очень серьезные надежды", - говорил директор по стратегии Х5 Владимир Салахутдинов.

Покупка продуктов питания через удаленные каналы за время пандемии вошла в привычку у значительного числа потребителей, отметила Х5.

В III квартале 2020 года доля онлайн-канала в общем объеме продаж Х5 в Москве и Московской области составила 1,9%. Сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" показывали и продолжают показывать "отличную динамику", сообщил ритейлер. Сегодня услуга экспресс-доставки доступна более чем из 580 магазинов в 11 городах. В сентябре количество заказов в день начало расти после замедления с середины июня и в октябре достигло около 20 тысяч, что превышает количество заказов в пиковые дни во время карантинных ограничений во II квартале.