Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Х5 вышла в сегмент "темной кухни", купив компанию "Много лосося"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ ритейлер X5 Retail Group выходит в новый для компании сегмент dark kitchen благодаря сделке по покупке компании "Много лосося", сообщила Х5.

"Много лосося" - фудтех-проект, основанный предпринимателями Яковом Менделеевым и Александром Мутовиным и развивающий федеральную сеть dark kitchen ("темная кухня" - ресторан, который готовит блюда только для доставки) и пул ресторанных онлайн-брендов.

В России"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в МосквеЧитать подробнее

В настоящий момент он объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки ("Много лосося", "Десять идеальных пицц", "Роллы N1" и "YAJI"), собственное мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, в том числе приготовления и доставки еды. Компания выполняет более 60 тыс. заказов в месяц. Ее партнерами по доставке являются Delivery Club и "Яндекс. Еда", также работает курьерская служба.

В контур сделки вошел полностью бизнес "Много лосося", а также команда, основавшая и развивавшая проект. Сумму сделки стороны не раскрывают.

"К собственной фабрике-кухне в Московском регионе присоединился сегмент dark kitchen. Этот сегмент пока занимает 5% рынка доставки готовой еды, но темпы его роста превышают аналогичные показатели других онлайн-сегментов HoReCa и, по нашим прогнозам, такой формат будет становиться все более востребованным. Синергия с "Много лосося" позволит Х5 закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5. Мы намерены продолжить активное развитие в этом направлении и открыты новым предложениям, позволяющим укрепить наши позиции на рынке еды", - отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, процитированный в сообщении.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. Выручка сети "Пятерочка" выросла на 16,6%, до 1,598 трлн рублей.

На конец декабря под управлением Х5 было 17 707 магазинов, в том числе 16 709 магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".

X5 Retail Много лосося Игорь Шехтерман

Новости по теме

Новости

Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Ozon планирует получить банковскую лицензию

Ozon планирует получить банковскую лицензию

Fitch подтвердило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга

Минэкономразвития поддержало идею единой лицензии для алкопроизводителей

Китайские власти оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд

Китайские власти оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд
Экономический кризис

Кукурузу для попкорна решили вывести из-под экспортных пошлин

Российская "дочка" Google выплатила 10 млрд рублей дивидендов материнскому холдингу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');