Х5 вышла в сегмент "темной кухни", купив компанию "Много лосося"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ ритейлер X5 Retail Group выходит в новый для компании сегмент dark kitchen благодаря сделке по покупке компании "Много лосося", сообщила Х5.

"Много лосося" - фудтех-проект, основанный предпринимателями Яковом Менделеевым и Александром Мутовиным и развивающий федеральную сеть dark kitchen ("темная кухня" - ресторан, который готовит блюда только для доставки) и пул ресторанных онлайн-брендов.

В настоящий момент он объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки ("Много лосося", "Десять идеальных пицц", "Роллы N1" и "YAJI"), собственное мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, в том числе приготовления и доставки еды. Компания выполняет более 60 тыс. заказов в месяц. Ее партнерами по доставке являются Delivery Club и "Яндекс. Еда", также работает курьерская служба.

В контур сделки вошел полностью бизнес "Много лосося", а также команда, основавшая и развивавшая проект. Сумму сделки стороны не раскрывают.

"К собственной фабрике-кухне в Московском регионе присоединился сегмент dark kitchen. Этот сегмент пока занимает 5% рынка доставки готовой еды, но темпы его роста превышают аналогичные показатели других онлайн-сегментов HoReCa и, по нашим прогнозам, такой формат будет становиться все более востребованным. Синергия с "Много лосося" позволит Х5 закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5. Мы намерены продолжить активное развитие в этом направлении и открыты новым предложениям, позволяющим укрепить наши позиции на рынке еды", - отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, процитированный в сообщении.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. Выручка сети "Пятерочка" выросла на 16,6%, до 1,598 трлн рублей.

На конец декабря под управлением Х5 было 17 707 магазинов, в том числе 16 709 магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".