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"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" (X5 Retail Group) начала тестировать формат dark kitchen ("темная кухня" - ресторан, который готовит блюда только для доставки) совместно с сетью пекарен "Хлеб Насущный".

В рамках пилотного проекта на территории одного из dark store "Пятерочки" в Москве открылась первая кухня, где повара сети "Хлеб Насущный" готовят блюда по заказу пользователей сервиса экспресс-доставки "Пятерочки" (dark store - магазин-склад для обслуживания только доставки).

Оформить заказ можно в мобильном приложении "Пятерочка Доставка". На производство горячих блюд отводится не более 10 минут - они будут готовиться непосредственно перед отправкой заказа. Время получения заказа с момента его размещения в приложении составляет в среднем 45 минут, говорится в сообщении Х5. Доставка доступна жителям одного из районов Москвы. Оборудование кухни находится в собственности ритейлера, за приготовление блюд и рецептуру отвечает его партнер.

МоскваХ5 расширила зону экспресс-доставки из "Перекрестков" на всю МосквуЧитать подробнее

Ассортимент продукции ready-to-eat в рамках пилотного проекта включает 51 блюдо (сырники, блины, каши, сэндвичи, салаты, супы, пасту, горячее, гарниры, роллы и десерты).

По итогам пилота ритейлер примет решение о масштабировании проекта и расширении географии доставки горячей еды.

"Мы видим рост спроса на готовую еду как среди гостей наших магазинов, так и среди клиентов доставки. Теперь в приложении "Пятерочка Доставка" можно заказать не только продукты и товары повседневного спроса из ассортимента наших магазинов, но и горячие блюда, салаты и закуски", - отметил руководитель сервиса "Пятерочка Доставка" Илья Салтанов (его слова процитированы в сообщении).

"Пятерочка" - крупнейший формат Х5 по объему продаж. По итогам 2020 года розничная выручка сети выросла на 16,9%, до 1,597 трлн рублей. На конец декабря сеть объединяла 16,709 тыс. магазинов.

Сервис доставки

Сервис экспресс-доставки из магазинов "у дома" Х5 запустила в прошлом году (в тестовом режиме - в 2019 году) и активно масштабировала его на фоне ограничений из-за пандемии (позже ритейлер также запустил экспресс-доставку из своих супермаркетов "Перекресток"). По данным на декабрь, услуга экспресс-доставки была доступна из 594 "Пятерочек" (также сеть открывает дарксторы для организации доставки).

По итогам 2020 года выручка экспресс-доставки составила 6,112 млрд рублей, количество заказов - 4,275 млн (распределение показателей по форматам Х5 не раскрывает).

В ноябре прошлого года Х5 также запустила агрегатор доставки "Около" - через это приложение будет доступна доставка не только из магазинов ритейлера, но и из сторонних магазинов, а также готовой еды из ресторанов.

Группа "Наш Хлеб" объединяет собственный производственный комплекс и сеть кафе-пекарен под брендами "Хлеб Насущный" и Le Pain Quotidien Russia. В настоящее время сеть насчитывает более 40 заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Компания также оказывает услуги кейтеринга.

X5 Retail Group Пятерочка Хлеб Насущный Москва

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