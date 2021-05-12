Рубль подешевел к доллару и подрос к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером; рубль понижается к бивалютной корзине в условиях более заметного ослабления в паре с долларом, спрос на который увеличился после выхода данных по потребительской инфляции в США, оказавшейся намного выше прогнозов.

Курс доллара США составил 74,46 руб./$1 в 19:00, что на 35,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,91 руб./EUR1, подешевев на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,3 копейки - до 81,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в ходе вечерних торгов демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах, дешевеет к доллару и растет к евро, отыгрывая существенный рост американской валюты на глобальном рынке. Спрос на доллар вырос после выхода данных о потребительской инфляции в США, которые заметно превысили прогнозы. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет – с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца – рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Подъем индикатора в помесячном выражении продолжается уже пять месяцев подряд. Предполагается, что существенные темпы роста цен сохранятся в ближайшие месяцы на фоне повышения спроса со стороны потребителей после ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, бизнес испытывает дефицит поставок, что приводит к повышению цен на многие товары и услуги, отмечает MarketWatch.

По мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок. Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила во вторник, что, несмотря на хорошие перспективы экономики США, Федрезерв все еще далек от достижения целевых показателей занятости и инфляции, поэтому необходимо придерживаться терпеливого подхода к денежно-кредитной политике.

"Перспективы благоприятные, однако риски сохраняются, и мы далеки от достижения наших целей, - сказала Брейнард на пресс-конференции. - Когда экономика полностью откроется и восстановление наберет обороты, важно будет по-прежнему терпеливо фокусироваться на достижении максимальной занятости и целевого уровня инфляции".

Схожую точку зрения выразил и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, выступивший на отдельном мероприятии во вторник: "Хотя ситуация в экономике улучшается, процесс восстановления еще продолжается, и пока нет причин сворачивать поддержку".

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник также высказался в поддержку мягкой денежно-кредитной политики, заявив о необходимости "сохранять ставки на низком уровне и принимать активное участие в усилиях по стимулированию экономической активности".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, в среду торги на рынках начались сравнительно спокойно, инвесторы продолжили оценивать перспективы денежно-кредитной политики в США с учетом последних комментариев представителей ФРС. "Цены на нефть Brent приблизились к $70 за баррель, что оказывало локальную поддержку рублю. Но главным событием дня стала публикация данных по инфляции в США. Показатели существенно превзошли прогнозы и были негативно восприняты рынком. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4,2% г/г, а темпы месячного роста цен за исключением продуктов питания и энергоносителей впервые с начала 80-х годов достигли 0,9%. Эффект низкой базы прошлого года, восстановление спроса на фоне стимулов и рост цен на сырьевые товары подогревают цены и усиливают рыночные опасения относительно денежно-кредитной политики ФРС. Представители регулятора продолжают отстаивать позицию, что всплеск в ценах будет временным, но реальные данные увеличивают риски того, что ФРС будет вынуждена ужесточать политику. На этом фоне валюты развивающихся стран оказались под давлением, курс доллара вырос до 74,5 руб./$1. Рубль может вернуться к 74 руб./$1 в ближайшее время, но мы не видим потенциала существенного укрепления", - отмечает Кадулин.

"Данные по индексам потребительских цен в США, вышедшие в 15:30, существенно превзошли ожидания, месячный показатель превысил прогноз в 3-4 раза. Мировые рынки на это отреагировали резким провалом, но его быстро скорректировали. Доллар на мировом рынке совершил рывок вверх, однако это движение также быстро нивелировалось, поскольку доллар уже сегодня рос в ожидании негативной статистики по инфляции, многие опасались более ужасных цифр и по факту стали фиксировать позиции в американской валюте. У нас пара "доллар-рубль" также продемонстрировала кратковременное восходящее движение, в моменте превысив значение 74,56 руб./$1, но затем опустилась к отметке 74,16 руб./$1, после чего возобновила рост", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок прибавляют более 1% в среду вечером, поднявшись до максимальных уровней за последние два месяца после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов топлива в стране вторую неделю подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в среду составляет $69,43 за баррель, что на 1,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,15 за баррель, что на 1,33% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут падение запасов нефти на 4,1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на 2,53 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 мая на 11,67 копейки, до 74,04 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,65 копейки, до 89,8475 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 12,66 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,1845 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 16,57 копейки и составил 74,2528 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 508,782 млн, из которых $721,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 787,388 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 5,54 копейки, до 89,9104 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 13,22 копейки и составил 89,948 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR602,699 млн, из которых EUR272,632 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR330,067 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 19 базисных пунктов (б.п.) - до 4,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 5,0% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 5,23% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,69% и 5,8% годовых соответственно.