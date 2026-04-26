Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее Новак отмечал, что из-за блокировки значительного числа судов в Ормузском проливе существенно выросли ставки на фрахт. При этом на фоне конфликта российская нефть из-за снижения мирового предложения торгуется с нулевым дисконтом либо небольшой премией.

нефть Александр Новак Ормузский пролив Ближний Восток
Новости по теме

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

 ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном

Набиуллина связала проинфляционные риски с войной с Ираном и бюджетной политикой

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%

 Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5-5,5%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1920 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов