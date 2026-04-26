Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление мирового рынка нефти по завершении ближневосточного конфликта займет несколько месяцев, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее Новак отмечал, что из-за блокировки значительного числа судов в Ормузском проливе существенно выросли ставки на фрахт. При этом на фоне конфликта российская нефть из-за снижения мирового предложения торгуется с нулевым дисконтом либо небольшой премией.