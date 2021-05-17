"Яндекс.Доставка" в 2021 году запланировала увеличить объем заказов до 100 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Логистический сервис "Яндекс.Доставка" намерен увеличить количество заказов до 100 млн, сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель направления Антон Уваров.

По данным пресс-службы "Яндекс.Доставки", в декабре прошлого года runrate (прогноз выполнения при текущих показателях - ИФ) на 2020 год составлял 55 млн заказов. Итоговые показатели за прошлый год в компании не раскрывают.

По итогам I квартала направление генерировало 5% от всей выручки группы "Яндекс.Такси", то есть около 1,3 млрд руб.

"Сейчас логистическое направление занимает уже 5% от всей выручки группы компаний "Яндекс.Такси" в целом. Это даже быстрее, чем "Яндекс.Такси" в первые годы своего развития внутри Яндекса. Безусловно, нам помогли многолетние наработки наших старших братьев - других сервисов, которые лежат в основе технологий доставки", - сказал Уваров.

В целом бизнес "Яндекс.Доставки" растет быстрее рынка, уточнил он. В частности, на это также может оказать влияние сделка "Яндекс.Такси" по покупке активов ГК "Везет", в рамках которой был приобретен сервис грузоперевозок группы.

"В Краснодаре, где исторически логистика "Везет" была хорошо представлена, наш бизнес после сделки вырос в 2,5 раза. Если говорить про Россию в целом, то их доля в нашем направлении составляет около 10%", - уточняет он.

По словам Уварова, весной 2021 года количество корпоративных клиентов достигло 16 тыс. В целом B2B-сектор можно разделить на три категории: крупнейшие игроки на рынке e-commerce и ритейла, включая X5, "Детский мир", Ozon и e-commerce сервисы "Яндекса", средний и малый бизнес, а также social commerce - бизнес, осуществляющий продажи в соцсетях.

Примерно 40% доставок сервиса приходится на Москву и Санкт-Петербург. Еще 40% - на города-миллионники России и столицы других стран присутствия.

"Яндекс.Доставка" начала работать в конце 2019 года, изначально сервис работал в приложении Яндекс.Go. Сейчас направление работает как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами. "Яндекс.Доставка" работает в 12 странах, включая Россию.