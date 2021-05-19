Минэнерго не видит причин для беспокойства в росте биржевых цен на бензин

Цены на бензин растут вторую неделю подряд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензины вторую неделю подряд идут вверх, стремительнее всего на бирже дорожает 95-й бензин, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Однако Минэнерго сейчас не видит причин для беспокойства - необходимые меры приняты.

В качестве резервной меры правительство держит идею введения временного запрета на экспорт топлива, но пока представители власти называют эту меру крайней.

Участники топливного рынка объясняют текущий рост биржевых цен на бензины как традиционными сезонными факторами - ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и растущий весенний спрос на топливо со стороны населения, так и последствиями пандемии - закрытые границы стимулируют внутренний туризм, все больше людей решаются отправиться в отпуск по России на своем автомобиле, число автовладельцев в стране увеличивается.

В пресс-службе Минэнерго "Интерфаксу" сообщили, что ведомство ведет постоянную работу с нефтепереработчиками "как относительно стабильного топливообеспечения, полностью покрывающего нужды внутреннего рынка, так и в части ценовой политики, сохранения приемлемого уровня оптовых и розничных цен на внутреннем рынке России".

"В мае 2021 года топливный рынок, в том числе его биржевая составляющая, продолжает находиться под влиянием растущих с начала апреля внешних котировок на нефть и нефтепродукты. Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%)", - отметил представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время Минэнерго приняты необходимые срочные меры реагирования, направленные на минимизацию внешнего влияния мировых цен на рост внутренних оптовых и розничных цен на топливо.

В частности, согласно рекомендациям Минэнерго, нефтеперерабатывающие заводы успешно выполнили планы по росту запасов топлива до уровней, выше прошлогодних, сейчас они составляют 1,7 млн тонн по бензину.

"В настоящий момент текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая появление ситуации дефицита топлива. Кроме того, постепенно с выходом из планового весеннего периода ремонтов нефтяными компаниями значительно увеличен выпуск моторных топлив - до 67,1 тыс. тонн/сутки по бензину АИ-92 и 40,1 тыс. тонн/сутки по АИ-95 по состоянию на середину мая", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для поддержания экономики переработки правительством было принято решение об изменении действующего демпферного механизма топливного рынка в части увеличения выплат в пользу переработчиков, что направлено на сдерживание цен в оптовом звене, а также на снижение давления на независимых трейдеров и на розничные цены.

"Помимо прочего, для развития биржевых торгов правительством в мае были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации биржи за счет планирования поставок на месяц вперед, что должно помочь биржевым покупателям лучше планировать свою ценовую политику. В качестве резервной меры реагирования на ситуацию правительство сохраняет за собой право на введение временного моратория на экспорт топлива за пределы РФ, такая мера при необходимости может быть рассмотрена", - подчеркнул представитель Минэнерго.

Причин для ограничения экспорта нефтепродуктов сейчас нет, ситуация на рынке стабильная, заявлял вице-премьер Александр Новак еще на прошлой неделе. Он подчеркивал, что в прошлом году удалось сдержать темпы роста цен на нефтепродукты ниже инфляции, такая же задача стоит в этом году.