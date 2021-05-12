Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:26Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

ГК "Регион" купила НПФ "Большой" у ГК "Ренова"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ГК "Регион" Сергея Сударикова в конце апреля закрыла сделку по покупке НПФ "Большой", ранее принадлежавшего ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В самом фонде подтвердили факт продажи.

НПФ "Большой" уже в этом году войдет в число фондов, объединяемых на базе НПФ "Эволюция", вместе с самим НПФ "Эволюция", недавно купленным "Сафмар" (будет переименован в "Достойное будущее"), "УГМК-Перспектива" и "Будущее", которые входят в группу "Регион" и концерн "Россиум", отмечают собеседники издания. Еще два фонда - НПФ "Федерация" и НПФ "Телеком-Союз" - будут объединены позже. В результате объединения уже в этом году может быть создан крупнейший в России пенсионный фонд с активами, превышающими 900 млрд рублей, резюмирует "Коммерсантъ". Для сравнения: активы НПФ Сбербанка составляют 748 млрд рублей, "Газфонд Пенсионные накопления" - 615 млрд рублей, НПФ "Открытие" - 612 млрд рублей.

Как отмечают источники издания, среди претендентов на покупку НПФ "Большой" были также Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк (РСХБ) и группа ВТБ.

НПФ "Большой" на конец первого квартала 2021 года занимал восьмое место по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) (49,4 млрд рублей), по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) он находится на 20-м месте (6,8 млрд рублей). Число клиентов по ОПС составляет 446,3 тыс. человек, по НПО - 92,1 тыс.

Ранее долей в 88% в фонде владела компания "Уралфорумплюс" (бенефициаром которой является структура ГК "Ренова" (91,8%), а миноритарным акционером - председатель совета директоров фонда Алексей Гончаров (8,2%)), еще 12% принадлежит входящей в ГК "Ренова" компании "Аэропорт Кольцово".

ГК Регион НПФ Большой ГК "Ренова Виктор Вексельберг Сергей Судариков

Новости по теме

Новости

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Цена на газ в Европе подошла вплотную к январскому максимуму

HeadHunter инвестировал в портал с отзывами о работодателях Dream Job

Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Александра Бурико номинирована в совет директоров Mail.ru Group

Экс-гендиректор "Магнита" Наумова возглавила нового ритейлера

Экс-гендиректор "Магнита" Наумова возглавила нового ритейлера
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');