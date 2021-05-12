ГК "Регион" купила НПФ "Большой" у ГК "Ренова"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ГК "Регион" Сергея Сударикова в конце апреля закрыла сделку по покупке НПФ "Большой", ранее принадлежавшего ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В самом фонде подтвердили факт продажи.

НПФ "Большой" уже в этом году войдет в число фондов, объединяемых на базе НПФ "Эволюция", вместе с самим НПФ "Эволюция", недавно купленным "Сафмар" (будет переименован в "Достойное будущее"), "УГМК-Перспектива" и "Будущее", которые входят в группу "Регион" и концерн "Россиум", отмечают собеседники издания. Еще два фонда - НПФ "Федерация" и НПФ "Телеком-Союз" - будут объединены позже. В результате объединения уже в этом году может быть создан крупнейший в России пенсионный фонд с активами, превышающими 900 млрд рублей, резюмирует "Коммерсантъ". Для сравнения: активы НПФ Сбербанка составляют 748 млрд рублей, "Газфонд Пенсионные накопления" - 615 млрд рублей, НПФ "Открытие" - 612 млрд рублей.

Как отмечают источники издания, среди претендентов на покупку НПФ "Большой" были также Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк (РСХБ) и группа ВТБ.

НПФ "Большой" на конец первого квартала 2021 года занимал восьмое место по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) (49,4 млрд рублей), по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) он находится на 20-м месте (6,8 млрд рублей). Число клиентов по ОПС составляет 446,3 тыс. человек, по НПО - 92,1 тыс.

Ранее долей в 88% в фонде владела компания "Уралфорумплюс" (бенефициаром которой является структура ГК "Ренова" (91,8%), а миноритарным акционером - председатель совета директоров фонда Алексей Гончаров (8,2%)), еще 12% принадлежит входящей в ГК "Ренова" компании "Аэропорт Кольцово".