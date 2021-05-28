Рубль утром относительно стабилен к доллару и евро

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46-73,60 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,53 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,5925 руб./EUR1 (+0,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,69 коп. к уровню закрытия 27 мая, до 80,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,2 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,3 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не двигается по отношению к доллару и евро на старте торгов 28 мая в связи с отсутствием новых стимулов к движению. В четверг вечером национальная валюта подрастала при сниженной активности игроков, ожидающих новой информации о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, запланированной на 16 июня.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,64 за баррель, что на 0,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,18 за баррель, что на 0,49% выше уровня на закрытие рынка 27 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 2,22%, китайский CSI 300 теряет 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,35%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам торгов в четверг после публикации свежей порции макроэкономической статистики. Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка роста ВВП совпала с предварительными данными.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.