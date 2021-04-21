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Персонал и организаторов ПМЭФ начали вакцинировать в Петербурге

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для централизованной вакцинации от коронавируса организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в северной столице выделены два десятка прививочных пунктов, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева в среду.

"В городе определены 17 пунктов в поликлиниках и 14 мобильных пунктов для проведения централизованной вакцинации от коронавируса более 2 тысяч сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ. Первым компонентом вакцины привились более 230 человек. Около 200 организаций обеспечивают иммунизацию сотрудников от COVID-19 самостоятельно. В случае необходимости для них предусмотрены еще 10 прививочных пунктов", - говорится в сообщении.

Также в преддверии форума организована иммунизация сотрудников 12 учреждений культуры, она проводится в мобильном пункте вакцинации в Михайловском театре.

Ранее в апреле руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что персонал ПМЭФ должен быть обязательно вакцинирован от коронавируса.

"Идет интенсивная подготовка к проведению экономического форума. Федеральная служба (Роспотребнадзор - ИФ) подготовила рекомендации для функционирования площадки, они жесткие, но обоснованные. (...) Это обязательное тестирование, обязательная вакцинация, в первую очередь, для организаторов и для персонала", - сказала Башкетова.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня.

ПМЭФ Петербург Олег Эргашев Коронавирус

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