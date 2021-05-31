Austrian Airlines получила разрешение на полет в Москву по новому маршруту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение на полет из Вены в Москву в понедельник по новому маршруту, в облет Белоруссии, сообщила "Интерфаксу" представитель авиакомпании Ивонн Ваххольдер.

По ее словам, следующие рейсы авиакомпании в Россию запланированы в конце недели.

26 и 27 мая были отменены рейсы Austrian Airlines и Air France в Москву, поскольку эти авиакомпании, по призыву руководства ЕС, начали летать, избегая воздушного пространства Белоруссии, а российские авиационные власти не давали разрешения на новые маршруты.

29 мая французские СМИ сообщили, что Air France согласовала на 29 и 30 мая с российскими властями новый маршрут ее перелетов из Франции в Россию в обход Белоруссии.

Однако 31 мая были отменены оба рейса Air France в Москву. Из онлайн-расписания следует, что во вторник, среду, пятницу субботу и воскресенье авиакомпания планирует отменить один из двух ежедневных рейсов. В четверг пока что оба рейса не отменены.

27 мая МИД Австрии потребовал от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный рейс Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.

Росавиация 28 мая объяснила, что согласование новых маршрутов рейсов будет задерживаться из-за большого количества запросов от авиакомпаний.

Европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать белорусского воздушного пространства после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.