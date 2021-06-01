Потанин назвал способ снизить цены на жилье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Металлургические компании могли бы заключить прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками, чтобы снизить давление на стоимость жилья, считает глава "Норильского никеля" Владимир Потанин. Он сказал об этом "Интерфаксу".

По его мнению, механизм адресной поддержки строительной отрасли позволил бы стабилизовать цены на жилье, отразившись на стоимости ипотеки для рядового потребителя, при этом не угрожал бы конкурентоспособности российской металлургии на мировой арене.

"Нужно договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам напрямую - по госзаказу или иной выбранной правительством схеме. По сниженным ценам и только ту металлопродукцию, которая востребована в строительной отрасли. Таким образом, мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них, обычных людей", - сказал Потанин.

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о необходимости изъять через дополнительные налоги у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов, которые были получены по финансируемым государством проектам.

"Прекрасно понимаю, что правительство должно реагировать, когда из-за внешней конъюнктуры или иных факторов дорожает продукция, которая чувствительно отражается на стоимости товаров и услуг для населения. Вопрос в том, что нужно выбирать правильные инструменты для решения этой задачи", - отметил Потанин.

По его мнению, обсуждаемые сейчас варианты повышения экспортных пошлин, НДПИ или любые другие налоговые изъятия у металлургов являются "тупиковыми направлениями".

"Например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным. И это в то время, когда российские компании за рубежом вообще не жалуют. Повышение НДПИ или любой другой налоговой нагрузки приведет к такому же результату - потере конкурентоспособности каждой отдельной компании, что отразится и на бюджете. Ослабление позиций конкретных предприятий, отрасли, приведет к ослаблению позиций страны", - считает глава "Норникеля".

В прошлом году, по итогам реализации налогового маневра с НДПИ, компании цветной металлургии утратили преимущества по сравнению с зарубежными, напомнил он. Рентная налоговая нагрузка на руды "Норникеля" стала одной из самых высоких среди горнодобывающих компаний.

Потанин считает, что проблему роста стоимости жилья было бы правильно решить так же, как ранее урегулировалась проблема роста цен на бензин. Правительство и нефтяные компании договорились о том, что поставки на АЗС будут осуществляться по стабильным, невысоким ценам. "Это более прямой путь, чем брать деньги с компаний, чтобы потом думать, как их довести до потребителя", - заметил он.

"Здесь надо поступить таким же образом. Нужно, чтобы эти деньги быстрее дошли до человека, покупающего квартиру. Это же главная задача: сделать так, чтобы рост цен на металлы не отразился на конкретных людях, покупающих жилье в ипотеку. Механизм прямых контрактов по субсидируемым ценам позволит не перераспределять взысканные с металлургов деньги через длинную цепочку, а отдать максимально быстро и адресно тем, от кого зависят цены на жилье, то есть застройщикам", - сказал он.

"Норникель" со своей стороны готов к заключению таких прямых договоров, добавил Потанин.

Доля "Норникеля" в себестоимости жилья и реализации инфраструктурных проектов незначительна. "Норникель" поставляет на внутренний рынок около 7% выпускаемых медных катодов (низкая доля в связи с географическим положением и высокими издержками на логистику). При этом в составе себестоимости жилья стоимость меди составляет менее 0,5% (при себестоимости метра в Москве в 70-80 тысяч рублей, на медь приходится около 300 рублей). Российский рынок меди профицитен, предложение кратно превышает потребление.

По оценкам "Норникеля", повышение НДПИ на всех металлургов пропорционально текущему распределению налога не достигнет цели изъятия сверхдоходов, полученных с внутреннего рынка, так как компании цветной металлургии работают в основном на экспорт. При этом такое решение будет означать, что рентный коэффициент повысится до 7,9 вместо 3,5, а уровень налоговой нагрузки на цветную металлургию вырастет с 4,1% до 9,2% к выручке.

"Компании должны зарабатывать прибыль, поэтому они продают по тем ценам, которые складываются на мировом рынке. Социальная ответственность компаний в этом случае состоит в том, чтобы поддержать конкретных потребителей, которые затронуты ростом цен на металлы, и поделиться частью своей прибыли. Ровно об этом правительство с компаниями должно договариваться, а не придумывать вычурные формы изъятия прибыли компаний с подрывом их позиций на мировом рынке", - подчеркнул Потанин.

Также он считает контрпродуктивными возможные идеи по сокращению дивидендов металлургических компаний. "Дивиденды - это способ легитимного распределения прибыли компании, который дает дополнительный доход бюджету в виде налогов. Любая атака на этот институт контрпродуктивна еще и потому, что повредит привлекательности нашей страны для частных инвестиций. Привлекательность подразумевает доход, и дивиденды - самая прозрачная форма такого дохода для инвесторов", - отметил.

При этом, по его словам, соотношение объемов дивидендов и заработной платы, социальных расходов и инвестиционных программ может быть предметом анализа.

По оценкам "Норникеля", введение ограничительных мер или пересмотр налоговой нагрузки негативно отразится на инвестиционной и социальной программах компании.

"Норникель" реализует инвестпрограмму до 2030 года объемом 2 трлн рублей, в том числе экологический "Серный проект", который оценивается в 250 млрд рублей. В 2021 году "Норникель" взял на себя обязательства по финансированию мероприятий в рамках соглашений о социально-экономическом развитии Норильска на 81 млрд рублей и дополнительно решил выделить еще 150 млрд рублей до 2035 года, в том числе на реновацию жилья. В марте компания полностью выплатила назначенный судом штраф за разлив солярки в размере 146,2 млрд рублей, из которых 145,5 млрд рублей направлены в федеральный бюджет.