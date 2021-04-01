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Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП РФ в 2021 г. с действующих 3,3%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП РФ на 2021 год с действующих 3,3% из-за меньшего падения экономики в 2020 году, чем ожидалось, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, уточнение макропрогноза будет сделано в середине апреля (действующая версия прогноза от сентября 2020 года).

"Цифры (по новому прогнозу ВВП - ИФ) в принципе понятны, мы их скорректируем. Если у нас так существенно поднялся 2020 год (падение оказалось значительно меньшим, чем ожидалось - ИФ), то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз. Вполне, естественно, что к этому добавляется еще фактор объективный, не только статистический – у нас ОПЕК все-таки идет по другому сценарию (чем закладывалось в сентябре 2020 года - ИФ)", - сказал министр, комментируя новый прогноз по ВВП на 2021 год.

Росстат в четверг сообщил, что ВВП РФ в 2020 году упал на 3,0% (это значительно лучше прогноза министерства), в IV квартале 2020 года снижение в годовом выражении замедлилось до 1,8% с 3,5% в III квартале. Минэкономразвития в сентябре при прогнозе на 2021 год закладывало оценку падения ВВП в 2020 году на уровне 3,9%.

"По первому кварталу, наверное, цифры (по динамике ВВП - ИФ) будут плюс-минус похожие на четвертый квартал прошлого года. У нас календарный фактор немножко еще влияет – мы все понимаем, в прошлом году был високосный год. Если это убираем (високосный фактор - ИФ), то в общем чуть лучше, если это не убираем, то чуть хуже – наша оценка пока по первому кварталу", - озвучил он ожидания динамики ВВП в I квартале 2021 года.

Согласно действующем прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году – в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году – в интервале 2,0-3,0%.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября), в 2022 году – на уровне 3,4%, в 2023 году – 3,0%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце февраля, несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году – рост лишь на 2,1%.

Минэкономразвития

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