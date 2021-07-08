Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Минфине сообщили, что сейчас в правительстве не рассматриваются возможные изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются".

Так пресс-служба ведомства прокомментировала публикации Forbes и "Известий" о подготовке мер по изменению налоговой системы, которые позволят дособрать еще около 100 млрд рублей с состоятельных россиян.

По данным СМИ, в частности, Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат больше 122 тысяч рублей в месяц. Сейчас работодатель платит с зарплаты сотрудника 22% в пенсионный фонд до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает суммы в 1,46 млн рублей. Как только этот уровень превышается, ставка падает до 10%. Минфин предложил повысить пороговый уровень, чтобы работодатель дольше платил взносы по ставке в 22%.

В 2020 году лимит составлял 1,292 млн рублей, в 2021 году его повысили. Как пишут "Известия", сейчас его предлагается поднять еще более резко. Насколько именно, газета не уточнила.

Также Минфин предложил расширить для физлиц налогооблагаемую базу по налогу на имущество, совокупная стоимость которого выше 500 млн рублей, пишет Forbes.