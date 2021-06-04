Путин предложил найти алгоритмы смягчения скачков цен на металлы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил металлургам не обижаться на слово "нахлобучили" и принять участие в выработке алгоритмов действия для демпфирования скачков цен на металлы, возможно, через долгосрочные контракты с потребителями. Он сказал это на ПМЭФ.

"Что касается металлургов, то я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича (Белоусова - ИФ), он в запале дискуссионном высказался резковато. Дело в том, что конъюнктура изменилась и отрасль начала получать сверхдоходы, и хочет, конечно, такие же доходы получать не только на экспорте, но и внутри страны. Ну и понять их можно - а чего же терять деньги, если их можно заработать. С другой стороны, это приводит к некоторым перекосам в экономике", - сказал он.

"Существуют известные инструменты, как нивелировать эти проблемы. Это таможенно-тарифная политика и соответствующие меры. И мы их применяем, скажем, в нефтянке. Но там выработался уже определенный алгоритм действий - такой, чтобы и нефтянка не страдала. Здесь тоже можно это все сделать. Возможно перейти к долгосрочным контрактам, скажем, в оборонной промышленности или в области строительства, ведь для производителей металлургической промышленности это тоже важно, ведь это так называемый якорный заказ для них", - предложил президент.

Он отметил, что такие контракты не обязательно должны заключаться по фиксированным ценам. "Даже не по фиксированным ценам, а выработав определенные правила, определенную схему ценообразования. И это будет работать, надо только сделать это своевременно", - резюмировал Путин.

31 мая Белоусов заявил РБК-ТВ о намерении изъять у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов через дополнительные налоговые платежи. "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", - отметил он.

На это основной владелец группы НЛМК Владимир Лисин заявил, что планы правительства не учитывают рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли, которые уже превышают величину "притязаний" чиновников.

"Нахлобучить" - это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке", - отметил он.

4 июня глава Сбербанка Герман Греф отметил на ПМЭФ, что клиентоцентричность государства и терминология "нахлобучил" не очень сочетаются. Он добавил, что государство само устанавливает правила игры, обвинять бизнес в получении сверхприбыли на фоне роста цен на продукцию не совсем правильно.