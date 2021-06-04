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ПМЭФ-2021

Вторая часть сделки "СИБУРа" с "ТАИФом" будет денежной

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вторая часть сделки слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" будет денежной, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ председатель правления "СИБУРа" Дмитрий Конов.

Второй этап сделки по объединению предполагает денежную выплату акционерам ТАИФ, доля в объединенной компании при этом меняться не будет, сказал он.

Конов подтвердил также, что "СИБУР" обязался реализовать уже запущенные инвестпроекты ТАИФ - ЭП-600, сопутствующие ему производства и модернизацию ТГК-16. В перспективе 2026-2030 гг. может быть построена вторая очередь ЭП-600, заметил он.

Он также не исключил проектов, которые могут быть реализованы в случае появления дополнительных объемов сырья от других компаний.

В рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы (51%), состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

О сделке компании объявили в апреле, а в мае подали в ФАС соответствующее ходатайство.

СИБУР ТАИФ Дмитрий Конов Нижнекамскнефтехим Татарстан ТГК-16 ПМЭФ

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