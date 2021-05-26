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"СИБУР" и "ТАИФ" готовят соглашения по компенсации инвестиционных затрат

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" и "ТАИФ" готовятся подписать ряд соглашений по компенсации инвестиционных затрат, сообщил журналистам глава "СИБУРа" Дмитрий Конов.

"Насколько я знаю, и "ТАИФ", и точно "СИБУР" - мы готовимся к подписанию соглашения по обратному акцизу на модернизацию мощностей, также - по компенсации инвестиционных затрат. Также отдельный механизм в проработке по так называемому демпферу на каучуки, который особенно важен для "Нижнекамскнефтехима" и для производств в Татарстане", - сказал Конов во время посещения ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу "ТАИФ") в среду.

"Я уверен, что чем больше будет проектов - а я понимаю, что у "ТАИФа" этих проектов много и эта программа будет реализовываться, тем больше (государственной - ИФ) поддержки будет", - заявил он.

По словам Конова, государство "очевидно ставит цель на расширение инвестиций в производство, на модернизацию, на рост несырьевого экспорта". "И нефтехимия в этом отношении ключевая отрасль", - отметил он.

"СИБУР" и "ТАИФ" в апреле объявили о планах объединить активы. В рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций "ТАИФ" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

26 мая ФАС сообщила, что получила ходатайство "СИБУРа" о приобретении 100% "ТАИФа".

СИБУР ТАИФ Дмитрий Конов Нижнекамскнефтехим Татарстан

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