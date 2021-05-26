Путин отметил устойчивую тенденцию на сокращение безработицы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Безработица в России сокращается по сравнению с пиком периода эпидемии коронавируса, в апреле 2021 года ее уровень составил 5,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сохраняется устойчивая тенденция на сокращение безработицы, на восстановление рынка труда. Ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, а в апреле текущего года уровень безработицы сократился уже до 5,2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции.

Президент добавил, что "после спада прошлого года численность занятых в экономике России уже выросла на 1 млн 200 тыс. человек". "Нужно увеличить ее еще как минимум на 700 тыс., чтобы выйти на уровень 2019 года, когда безработица была, по-моему, 4,7%", - заключил глава государства.

Общая численность безработных в России в апреле 2021 года уменьшилась на 159 тыс. по сравнению с мартом и составила 3 млн 898 тыс. человек. Это следует из опубликованных в минувший вторник предварительных данных Росстата.

Это восьмой месяц подряд, в котором фиксируется сокращение числа безработных и минимум с марта 2020 года, когда численность безработных составляла 3 млн 485 тыс. человек (в апреле 2020 года был скачок до 4 млн 286 тыс. человек).

Уровень безработицы в апреле понизился до 5,2% с 5,4% в марте, 5,7% в феврале, 5,8%, в январе, 5,9% в декабре (2020 года), 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле. В марте прошлого года безработица составляла 4,7%.