Фонд развития Абу-Даби выделит почти $100 млн в проекты в Туркменистане

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Два соглашения на сумму $99,91 млн подписаны в четверг между Фондом развития Абу-Даби (ADFD) и правительством Туркменистана, сообщают СМИ ОАЭ.

Одно соглашение предусматривает финансирование строительства аэропорта в Джебеле в Балканском регионе Туркменистана, второе направлено на финансирование строительства гибридной электростанции мощностью 10 МВт, отмечает интернет-ресурс TradeArabia.com.

Соглашения подписаны генеральным директором ADFD Мохаммедом Саиф Аль-Сувейди и председателем Государственного банка внешнеэкономических связей Туркменистана Рахимберди Джепбаровым в ходе их встречи в ОАЭ.

В ней также приняли участие министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль бин Мухаммад Фарадж Фарис Аль Мазруей и вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и другие официальные лица с обеих сторон.

Проект аэропорта в Джебеле направлен на улучшение воздушной транспортной инфраструктуры в Балканском регионе, укрепление регионального авиасообщения в Центральной Азии, а также привлечение инвестиций за счет повышения качества транспортных услуг. В рамках проекта будет осуществляться строительство терминала пропускной способностью 100 пассажиров в час. Компоненты проекта включают в себя планирование, проектирование, строительство и сдачу проекта, а также обучение персонала аэропорта.

Как сообщали туркменские СМИ, правительственная делегация Туркменистана по распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова отправилась в среду в ОАЭ для проведения переговоров о развитии взаимовыгодных партнерских связей. В ходе трёхдневных переговоров в городах Абу-Даби и Дубай стороны обсудят вопросы сотрудничества Туркменистана и ОАЭ в интересующих направлениях, а также инвестиционных проектов.

Как ранее сообщалось, на состоявшемся в октябре 2020 года третьем заседании Совместного комитета по сотрудничеству Туркменистана и ОАЭ была рассмотрена подготовка перенесенной на 2021 год Всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае, на которой Туркменистан планирует представить свой лучший опыт в области устойчивого развития и инноваций.

Тогда же было отмечено, что Ашхабад открыт к сотрудничеству по реализации энергетических и инфраструктурных проектов, в частности по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Стороны также отмечали значимость "зеленой экономики" и обменялись мнениями об использовании устойчивой энергии, продвижении инновационных технологий и экспертных навыков в области возобновляемой энергетики. В этом контексте Туркменистан выразил заинтересованность к расширению взаимодействия в рамках Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В феврале 2021 года Фонд развития Абу-Даби подписал три меморандума о взаимопонимании с правительством Туркменистана в области инфраструктурных проектов в различных секторах, включая возобновляемые источники энергии и воздушный транспорт.