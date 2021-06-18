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Штаб-квартира Mail.ru Group заморозила гибридный формат работы

Компания возвращает сотрудников в Москве на "удаленку" до 16 июля из-за коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Mail.ru Group приостанавливает гибридный формат работы в Москве и переводит сотрудников на "удаленку" до 16 июля - на фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе.

"Московский офис MRG в полном составе уходит на "удаленку" как минимум до 16 июля. Вне зависимости от выбранного режима (фанаты гибрида и фуллтаймеры уходят тоже)", - сообщил руководитель корпоративных коммуникаций компании Сергей Лучин в своем фейсбуке в пятницу.

В штаб-квартире Mail.ru Group при этом сохранятся тестирование и вакцинация для сотрудников.

Из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года интернет-холдинг перевел на удаленный формат работы своих сотрудников, количество которых составляет около 8 тыс.

Во время пандемии компания перешла на новую концепцию работы - сотрудники получили возможность сами выбирать для себя режим работы ("вечная удаленка", обычный режим или гибрид).

По словам Лучина, впоследствии Mail.ru Group сохранит новый формат работы.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Mail.ru Group Москва Коронавирус Сергей Лучин

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