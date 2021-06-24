Стоимость энергетической инфраструктуры для "Восток Ойла" может составить до 600 млрд руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" оценивает стоимость всей энергетической инфраструктуры (включая генерацию и сети) для проекта "Восток Ойл" в 500-600 млрд руб., сообщил Renaissance Capital по итогам встречи с топ-менеджерами энергохолдинга.

Эта оценка приблизительная и может меняться по мере реализации проекта, цитируют инвестбанкиры представителей "Интер РАО".

Летом 2020 года "Роснефть" начала реализацию масштабного проекта "Восток Ойл" на Таймыре, который также включит новые месторождения "Роснефти" на севере Красноярского края, а также месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главы "Роснефти"), Восточно-Таймырские активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP).

До этого, в мае 2020 г., ПАО "Роснефть", ПАО "Интер РАО" и АО "Таймырнефтегаз" (входит в АО "Нефтегазхолдинг") подписали соглашение о строительстве газовых электростанций и электросетевого комплекса для энергоснабжения группы нефтегазовых месторождений проекта "Восток Ойл".

Мощность новых электростанций может составить 2500 МВт, сообщали тогда в "Интер РАО". А гендиректор "Интер РАО" Борис Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценивал инвестиции в проект в 200-300 млрд руб.

Но в ходе ПМЭФ-2021 "Интер РАО" и "Роснефть" объявили о планах построить уже около 3,5 ГВт энергомощностей для "Восток Ойла".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

"Интер РАО" является оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.